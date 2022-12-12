3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Байден сообщил о телефонном разговоре с Зеленским
Зеленский вTelegram-каналепо итогам разговора утверждал, что скоординировал позиции с Байденом перед онлайн-саммитом G7, который, по его словам, состоится уже сегодняи в котором Украина примет участие. Он добавил, что в разговоре услышал - предложенная Украиной формула миравоспринимается позитивно. Этот план, о котором рассказал впервые Зеленский15 ноября во время видеообращения к участникам саммита "Группы двадцати" на Бали, подразумевает обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен удерживаемыми лицамипо формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
2 ноября Минск разбудил рев моторов - белорусская столица превратилась в гоночный трек
"Первый информационный" сказал Александру Лукашенко "Надо!"
Какая мера может снять напряженность в мире, рассказал Александр Лукашенко
В мире
Все
О секретах семейного клана Ландсбергисов и нацистских корнях - в "Понятной политике" 4 ноября
Польша предложила Украине покупать оружие в кредит
Число жертв продолжает расти: в Испании из-за сильнейшего наводнения уже погибли 211 человек
США перебросят в Европу бомбардировщики для совместной тренировки НАТО
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов