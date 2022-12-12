Байден сообщил о телефонном разговоре с Зеленским

Зеленский вTelegram-каналепо итогам разговора утверждал, что скоординировал позиции с Байденом перед онлайн-саммитом G7, который, по его словам, состоится уже сегодняи в котором Украина примет участие. Он добавил, что в разговоре услышал - предложенная Украиной формула миравоспринимается позитивно. Этот план, о котором рассказал впервые Зеленский15 ноября во время видеообращения к участникам саммита "Группы двадцати" на Бали, подразумевает обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен удерживаемыми лицамипо формуле "всех на всех", а также вывод российских войск и восстановление территориальной целостности Украины.