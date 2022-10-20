Байден: США истратили практически половину от своего стратегического нефтяного резерва

Соединенные Штаты истратили практически половину от своего стратегического нефтяного резерва. Такое признание сделал Джо Байден.

Президент США заявил, что на данный момент резерв содержит 400 миллионов баррелей нефти. Байден выразил готовность при необходимости продолжить дополнительное высвобождение топлива по цене в 70 долларов за баррель. Еще одно заявление сделала пресс-секретарь Белого дома: администрация изучает возможность введения временного запрета на вывоз топлива из страны. В условиях падающего рейтинга Байдена все эти меры могут понадобиться для сдерживания роста цен на заправках.

В Европе падают запасы дизеля

В Европе объем запасов дизеля зимой может уменьшиться до рекордных показателей. Об этом сообщает агентство "Блумберг". По подсчетам, в феврале он упадет до 210 миллионов баррелей. Это станет минимумом с 2011 года. Именно в феврале вступает в силу запрет ЕС на ввоз по морю российской нефти. Такой же запрет, но для сырой нефти начнет действовать с декабря. Ранее дефицит дизеля в ЕС также предсказали испанские СМИ.

В Литве переходят с газа на мазут

А в правительстве Литвы нашли способ сэкономить на использовании газа: вместо голубого топлива для центрального отопления будут использовать мазут, так как он дешевле газа на 45 %. Однако о том, что мазут загрязняет окружающую среду на 42 % больше, чем газ, решили не вспоминать. Эксперты, однако, утверждают, что за счет увеличения налогов за загрязнение стоимость отопления все равно вырастет.