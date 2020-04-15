Байден станет главным соперником Трампа на выборах

Джо Байден становится единственным претендентом от демократов в президентской гонке: теперь его поддержал также экс-президент Барак Обама. Официально Байдена объявят кандидатом на конвенте партии, который пройдет в августе. Однако если ничего непредвиденного не случится, именно он теперь будет главным соперником Дональда Трампа на выборах, которые пройдут 3 ноября. Ранее поддержал кандидатуру Байдена его главный соперник - демократ Берни Сандерс.



