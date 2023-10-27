Байден стремительно теряет популярность в стране и шансы на победу в выборах

Байден стремительно теряет доверие избирателей. Институт Гэллапа провел соцопрос, который демонстрирует поистине катастрофическое падение рейтинга американского президента. В настоящий момент уровень поддержки Джо Байдена составляет лишь 37%. Это один из самых низких показателей в новейшей истории: большую нелюбовь американцы испытывали только к президенту Картеру из-за его многочисленных провалов, которые и стоили ему в итоге президентского кресла.



Байдена должны особенно пугать темпы, с которыми его поддержка тает: только за месяц падение составило 4%. С рейтингом в 37 процентных пунктов Сонный Джо практически не имеет шансов победить на выборах будущего года. Демократическая партия хотя и рассматривает нынешнего хозяина Белого дома в качестве главного кандидата, однако настойчиво ищет ему замену.