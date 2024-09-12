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Байден теперь за Трампа?

Джо Байден примерил бейсболку в поддержку Трампа. Это произошло на встрече с пожарными во время одного из мероприятий, посвященных годовщине терактов 11 сентября.

Байден дал свою кепку стороннику кандидата в президенты США от республиканцев. А взамен надел бейсболку с фамилией Трампа, чем вызвал громкое одобрение в зале.

В Белом доме поспешили оправдать действия нынешнего президента, что таким образом он продемонстрировал необходимость единства страны.

Ну а в предвыборном штабе Трампа поблагодарили Байдена за поддержку.

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