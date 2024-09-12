3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Байден теперь за Трампа?
Джо Байден примерил бейсболку в поддержку Трампа. Это произошло на встрече с пожарными во время одного из мероприятий, посвященных годовщине терактов 11 сентября.
Байден дал свою кепку стороннику кандидата в президенты США от республиканцев. А взамен надел бейсболку с фамилией Трампа, чем вызвал громкое одобрение в зале.
В Белом доме поспешили оправдать действия нынешнего президента, что таким образом он продемонстрировал необходимость единства страны.
Ну а в предвыборном штабе Трампа поблагодарили Байдена за поддержку.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов