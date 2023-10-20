Байден требует у американцев денег для Украины и Израиля

США вновь подтверждает свое место главного разжигателя конфликтов в мире. Байден выступил с обращением к американцам и призвал нацию поддержать Украину и Израиль, выделив им 105 млрд долларов. Байден назвал траты "разумными инвестициями". Впрочем пока не ясно, как быстро конгресс сможет заняться рассмотрением вопроса. В Палате представителей сейчас междувластие, она не способна принимать финансовые решения.



Эскалация арабо-израильского конфликта

Американские СМИ сообщают, что ввод войск ЦАХАЛ в Газу может начаться в любой момент. Принципиальное решение на этот счет руководство Израиля приняло, теперь дело только за приказом командования. Продолжаются обстрелы палестинских территорий. Минувшей ночью бомбовый удар нанесен по церкви Святого Порфирия, которая считается третьей старейшей церковью на планете. Погибли два человека. Еще 18 палестинцев убиты при обстреле Израилем лагеря беженцев на севере сектора Газа.

Зона палестино-израильского конфликта расширяется

