Байден тренируется стоять на ногах перед дебатами с Трампом

Президент США Джо Байден, готовясь к дебатам с Дональдом Трампом, тренируется стоять на ногах в течение 90 минут, сообщила корреспондент ABC из пула Белого дома. По словам ее источников, Байден и команда его ближайших советников сейчас в загородной резиденции президента в Кемп-Дэвиде. Кроме физических упражненийизучают необходимые материалы и прорабатывают тезисы.