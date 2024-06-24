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Байден тренируется стоять на ногах перед дебатами с Трампом

Президент США Джо Байден, готовясь к дебатам с Дональдом Трампом, тренируется стоять на ногах в течение 90 минут, сообщила корреспондент ABC из пула Белого дома. По словам ее источников, Байден и команда его ближайших советников сейчас в загородной резиденции президента в Кемп-Дэвиде. Кроме физических упражненийизучают необходимые материалы и прорабатывают тезисы.

Теледебаты пройдут на площадке CNN 27 июня. В студии, как ожидается, не будет зрителей, поскольку помощники Байдена считают аудиторию Трампа слишком шумной.

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