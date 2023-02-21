Байден в Польше

Президент Байден после молниеносного визита в Киев торопливо перебрался в Польшу: несмотря на то, что безопасность пребывания американского лидера в Украине гарантировала российская сторона, руководитель Белого дома все же так опасался. Встречи в Варшаве начинаются сегодня, а завтра визитер встретится с лидерами "Бухарестской девятки" - президентами девяти восточноевропейских государств. Козыри, связанные с выделением новой помощи Украине, американец выложил еще вчера, потому в Варшаве сенсаций от его не ждут: скорее всего, он пообещает Польше увеличение армейского контингента. И, разумеется, всем собеседникам свою полную поддержку.