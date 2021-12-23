Байден: Виновных в штурме Капитолия накажут по всей строгости закона

Виновные в штурме Капитолия будут наказаны по всей строгости закона вне зависимости от социального положения и должностей. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью американскому телеканалу ABC. По мнению главы Белого дома, привлечь к ответственности нужно всех без исключения.



Сейчас в Штатах массово приговаривают к срокам сторонников экс-президента Дональда Трампа, которые участвовали в беспорядках 6 января в здании американского конгресса. Тогда они собрались на акцию протеста против фальсификации выборов и требовали от конгрессменов не признавать Джо Байдена новым президентом США.

