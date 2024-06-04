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Байден выступает против будущего Украины в НАТО, даже когда там наступит мир

Президент США Джо Байден в интервью журналу "Тайм" заявил, что выступает против будущего Украины в НАТО, даже когда там наступит мир. По его словам, США продолжат вооружать Киев и далее, но для членства в военном блоке страна не годится, уж слишком велика там коррупция и крайне сложная внутриполитическая ситуация.

Зато Соединенные Штаты, похоже, с радостью готовы создать очередную горячую точку. Байден рассказал также, что может отправить американские войска на помощь Тайваню в случае вторжения Китая.

При этом, напомним, Пекин считает остров неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для межгосударственного сотрудничества. Официально США этот принцип соблюдают, однако поддерживают с Тайванем тесные контакты и поставляют острову оружие.

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