Байден выступает против будущего Украины в НАТО, даже когда там наступит мир

Президент США Джо Байден в интервью журналу "Тайм" заявил, что выступает против будущего Украины в НАТО, даже когда там наступит мир. По его словам, США продолжат вооружать Киев и далее, но для членства в военном блоке страна не годится, уж слишком велика там коррупция и крайне сложная внутриполитическая ситуация.