Байден выступил с ежегодным посланием в конгрессе США

Джо Байден, президент США:

Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие, чтобы она могла защищать себя. Это все, о чем просит Украина. Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет на войне в Украине, и я привержен сохранить это. Говорил Сонный Джо и о ситуации на Ближнем Востоке, величии НАТО, а также пригрозил Китаю. О проблемах внутренних предпочел не распространяться - за почти часовое выступление - ни слова о ситуации на границе с Мексикой. Трамп уже назвал выступление лидера Белого дома позором для страны и "худшей речью" о положении США в истории.

