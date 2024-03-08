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Байден выступил с ежегодным посланием в конгрессе США
Джо Байден выступил в конгрессе США с ежегодным посланием. Главной темой спича стали не сами Штаты, а конфликт в Украине и мировая угроза со стороны России. Политик также не преминул в очередной раз упрекнуть законодателей в задержках финансирования Киева.
Джо Байден, президент США:
Если кто-то в этом зале думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю, что это не так. Но Украина может остановить Путина, если мы будем поддерживать Украину и предоставим ей оружие, чтобы она могла защищать себя. Это все, о чем просит Украина. Они не просят об американских солдатах. По факту, американских солдат нет на войне в Украине, и я привержен сохранить это.Говорил Сонный Джо и о ситуации на Ближнем Востоке, величии НАТО, а также пригрозил Китаю. О проблемах внутренних предпочел не распространяться - за почти часовое выступление - ни слова о ситуации на границе с Мексикой. Трамп уже назвал выступление лидера Белого дома позором для страны и "худшей речью" о положении США в истории.
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