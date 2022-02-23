Байден выступил с обращением к нации по ситуации вокруг самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Байден выступил с обращением к нации, касательно ситуации вокруг самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он начал свое выступление 22.02.2022 в 2:22 по вашингтонскому времени. Президент США заявил о введении первого пакета санкций против России. Однако магическое сочетание двоек оказалось бессильно. После выступления американского лидера российский рынок начал восстанавливаться. Финансисты ожидали куда более жестких санкций.



Политик также поставил ультиматум: "Если Россия не выведет войска из Беларуси, произойдет перемещение американских войск в Прибалтику".



К словуПентагон уже сообщил о переброске 8 сотен американских военных из Италии в страны Балтии. Военнослужащих и истребители направят в несколько оперативных пунктов вдоль восточного фланга НАТО. Пресс-секретарь Белого дома в свою очередь сделала очередное неоднозначное заявление. Псаки со всей серьезностью заявила, что в Белом доме видят "зеленых человечков" по всей Восточной Украине.



Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома:

Мы назвали их зелеными человечками, потому что они не носят российской военной формы. Сейчас мы знаем, что они по всей Восточной Украине, и они, ну, не в униформе. Они ведут себя так, как вели бы себя российские военные.