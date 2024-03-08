Байден выступил с посланием конгрессу, не обошлось без скандала

Байден выступил с посланием конгрессу. Ну, как выступил. Сначала все внимательно наблюдали, найдет ли он трибуну. Потом ждали, когда тот начнет здороваться с духами и будет "зависать". Но медицина творит чудеса.

Что касается смысла.7 раз был упомянут Владимир Путин. Знаете, наверно, за всю историю США такой чести не удостаивался ни один иностранный лидер.

Также Джо пообещал обеспечить Украину оружием и призвал конгрессменов поскорее одобрить пакет помощи Киеву.

Также он поклялся, что ни один американский солдат не ступит на украинскую землю. Правда, он, видимо, забыл, что там их уже пруд пруди (и военных советников, агентов спецслужб, офицеров-консультантов, и т.д. и т.п).

Не обошлось и без скандала во время речи. Байдена прервал один из гостей.

Человека, который с трибуны прокричал: "Помните Эбби-Гейт, помните морскую пехоту!", задержали и обвинили в мелком хулиганстве. Это был отец одного из военных, который погиб в дни вывода американского контингента из Афганистана.

Обычно солдат, погибших за рубежом,в Штатах высоко чтят и активно чествуют. Однако именно этих категорически забыли. Власти стараются предать забвению свое позорное бегство из Кабула. В одном из интервью на CNN ведущая сказала:"Про президента Байдена говорят, что ему нет равных, когда нужно утешить тех, кто потерял близких".

"Нет. Он с нами не связывался. Это мы пытались связаться с Белым домом, но не получили ответа. Мы просили о встрече, хотели понять, о чем они думали, когда назвали ту операцию успехом. Но никакого ответа мы не получили", - ответила другая гость в студии CNN.