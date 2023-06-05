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Байден взяточник?
Конгрессу США сегодня будут представлены показания свидетелей, которые доказывают факт получения Байденом взятки в 5 миллионов долларов от некоего иностранного гражданина. ФБР долго отказывалось предоставить документы на этот счет, но главе Бюро расследований пригрозили тюрьмой, и он сдался.
Показания против Байдена относятся к периоду, когда он исполнял должность вице-президента. У Конгресса были уже данные о коррупционных связях нынешнего главы государства с бизнесменами десятков стран - от Мексики до Китая. Однако, как сообщают, в документах, которые ФБР передаст сегодня, фигурируют суммы, счета, имена и фамилии - то есть неопровержимые доказательства совершения преступления.
Впрочем, Байдену это мало чем грозит: импичмент против него невозможен, поскольку парламент республиканцами не контролируется. Остается ждать окончания президентского срока.
Фото: Синьхуа
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