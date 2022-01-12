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Байден забыл собственные слова, пытался выставить себя защитником прав и свобод
Деменция Джо Байдена снова предмет для обсуждения. На этот раз американский лидер забыл не имена своих помощников или мировых лидеров, а собственные слова. Накануне глава Белого дома пытался выставить себя защитником прав и свобод. Байден сообщил, что когда был студентом, его арестовали на демонстрации за гражданские права. Однако пользователи интернета заподозрили неладное. Они вспомнили его давнее заявление 30 лет назад. Во время своей неудачной президентской кампании он заявил, что никогда не участвовал в маршах и не был активистом. Теперь американцам остается гадать, когда их президент говорит правду, а когда выдумывает факты для своей биографии.
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