ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд для Украины

Джо Байден запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины. Из них более 13 миллиардов пойдут на военную помощь Киеву и связанное с этим пополнение запасов Пентагона. Также администрация США рассчитывает получить 12 миллиардов на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, еще 4 миллиарда - на охрану границ. Общая сумма запроса достигает 40 миллиардов долларов. Запрос был направлен, несмотря на заявление Пентагона о том, что администрация США располагает как минимум шестью миллиардами долларов на помощь Украине и обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.

В то же время в США наращивают выпуск снарядов натовского калибра для ВСУ. Как сообщили в Пентагоне, производство 155-миллиметровых снарядов увеличено с 14 до 24 тысяч в месяц. Также планируется, что в следующем году ежемесячный выпуск артснарядов составит порядка 80 тысяч. К настоящему моменты США отправили в Украину более 2 миллионов военного снаряжения. Из-за нехватки унитарных боеприпасов на данном этапе ВСУ поставляются кассетные.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все