Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд для Украины

Джо Байден запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины. Из них более 13 миллиардов пойдут на военную помощь Киеву и связанное с этим пополнение запасов Пентагона. Также администрация США рассчитывает получить 12 миллиардов на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, еще 4 миллиарда - на охрану границ. Общая сумма запроса достигает 40 миллиардов долларов. Запрос был направлен, несмотря на заявление Пентагона о том, что администрация США располагает как минимум шестью миллиардами долларов на помощь Украине и обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.