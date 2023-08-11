3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Байден запросил у конгресса дополнительные $24 млрд для Украины
Джо Байден запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов для Украины. Из них более 13 миллиардов пойдут на военную помощь Киеву и связанное с этим пополнение запасов Пентагона. Также администрация США рассчитывает получить 12 миллиардов на финансирование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, еще 4 миллиарда - на охрану границ. Общая сумма запроса достигает 40 миллиардов долларов. Запрос был направлен, несмотря на заявление Пентагона о том, что администрация США располагает как минимум шестью миллиардами долларов на помощь Украине и обращаться к конгрессу за дополнительным финансированием пока рано.
В то же время в США наращивают выпуск снарядов натовского калибра для ВСУ. Как сообщили в Пентагоне, производство 155-миллиметровых снарядов увеличено с 14 до 24 тысяч в месяц. Также планируется, что в следующем году ежемесячный выпуск артснарядов составит порядка 80 тысяч. К настоящему моменты США отправили в Украину более 2 миллионов военного снаряжения. Из-за нехватки унитарных боеприпасов на данном этапе ВСУ поставляются кассетные.
Фото: pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
Какой принцип лежит в основе белорусской стратегии безопасности - в проекте "Диспозиция"
Как реагировать на современные вызовы, обсудили на Международной военно-научной конференции
Какие техника и психологические приемы помогают таможне обнаруживать запрещенные грузы на ПП
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
За ролик дрифта лишили прав, авария с участием четырех авто - обзор ДТП
Дикий лось ворвался в автосалон BMW и разгромил несколько раритетных машин
Неисправная печь едва не сгубила людей, вспыхнула зарядка аккумулятора - обзор ЧП
Мошенники сообщили жительнице Гродно радостную весть и выманили у нее более 55 тыс. рублей