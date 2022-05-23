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Байден заявил о готовности США вмешаться в защиту Тайваня военным путем

Очередной незакамуфлированный выпад со стороны организатора альянса - США - в лице его нынешнего лидера. Вдохновленный свежим азиатским турне Байден заявил о готовности США вмешаться в защиту Тайваня военным путем. Притом что Белый дом официально привержен политике "одного Китая". Словом, попытка Байдена консолидировать союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе получилась крайне недипломатичной.

Байдена поставили на место

Четкий ответ дипломатического ведомства Китая не заставил себя ждать. Пекин заявил, что тайваньский вопрос является "чисто внутренним делом Китая" и посоветовал не недооценивать способность китайского народа "защищать национальный суверенитет и свою территориальную целостность".

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