Очередной незакамуфлированный выпад со стороны организатора альянса - США - в лице его нынешнего лидера. Вдохновленный свежим азиатским турне Байден заявил о готовности США вмешаться в защиту Тайваня военным путем. Притом что Белый дом официально привержен политике "одного Китая". Словом, попытка Байдена консолидировать союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе получилась крайне недипломатичной.