Байден зажег огни на рождественской елке и умыкнул микрофон

В США зажгли сразу две рождественские елки! Причем на главной хвойной красавице страны у Белого дома огни зажигал Джо Байден вместе со своей супругой и рэпером ЭлЭл Кул Джеем. Президента США так впечатлила красочная картина, что он забыл оставить микрофон на трибуне после выступления.

А может быть, это хитрый план и Сонный Джо уже выбрал себе подарок на Рождество? Или Байден почувствовал себя гринчем, но вновь все перепутал и вместо праздника микрофон умыкнул?