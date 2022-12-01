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Байден зажег огни на рождественской елке и умыкнул микрофон
В США зажгли сразу две рождественские елки! Причем на главной хвойной красавице страны у Белого дома огни зажигал Джо Байден вместе со своей супругой и рэпером ЭлЭл Кул Джеем. Президента США так впечатлила красочная картина, что он забыл оставить микрофон на трибуне после выступления.
А может быть, это хитрый план и Сонный Джо уже выбрал себе подарок на Рождество? Или Байден почувствовал себя гринчем, но вновь все перепутал и вместо праздника микрофон умыкнул?
Еще одно праздничное дерево яркими огнями заиграло в Рокфеллер- центре в Нью-Йорке уже в 90-й раз.
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