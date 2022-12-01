ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Байден зажег огни на рождественской елке и умыкнул микрофон

В США зажгли сразу две рождественские елки! Причем на главной хвойной красавице страны у Белого дома огни зажигал Джо Байден вместе со своей супругой и рэпером ЭлЭл Кул Джеем. Президента США так впечатлила красочная картина, что он забыл оставить микрофон на трибуне после выступления.

А может быть, это хитрый план и Сонный Джо уже выбрал себе подарок на Рождество? Или Байден почувствовал себя гринчем, но вновь все перепутал и вместо праздника микрофон умыкнул?

Еще одно праздничное дерево яркими огнями заиграло в Рокфеллер- центре в Нью-Йорке уже в 90-й раз.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все