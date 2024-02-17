ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Байдена настигла очередная вспышка деменции

Лидера Белого дома настигла очередная вспышка деменции. На этот раз президент застыл на 10 секунд, пока пытался напугать свою публику россказнями о том, как Трамп поощряет нападение России на НАТО.

Отметим, подобного рода нарушения замечают за Байденом регулярно. Дело дошло до того, что член Палаты представителей США Ронни Джексон потребовал, чтобы глава Белого дома прошел когнитивный тест и доказал, что он в состоянии управлять страной.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все