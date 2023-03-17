Байдена обвинили в хвастовстве и лжи

Местный Пиноккио. Американские СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях. Президент США перепутал сроки вступления в силу закона о минимальном корпоративном налоге и заявил, что он является причиной сокращения дефицита федерального бюджета в 21-м и 22-м годах, информирует CNN. На самом же деле этот налог не вступал в силу до начала этого года.