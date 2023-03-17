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Байдена обвинили в хвастовстве и лжи
Местный Пиноккио. Американские СМИ обвинили Байдена в хвастовстве и лжи о своих достижениях. Президент США перепутал сроки вступления в силу закона о минимальном корпоративном налоге и заявил, что он является причиной сокращения дефицита федерального бюджета в 21-м и 22-м годах, информирует CNN. На самом же деле этот налог не вступал в силу до начала этого года.
Байдена обвинили в кризисе банковской сферы США
А вот реальные заслуги политика. Член конгресса США от Республиканской партии заявил, что кризис в банковской сфере - следствие политики Байдена. Он назвал решения президента в сфере экономики "байденфляцией", вследствие которой ФРС повысила процентные ставки. Ранее министр финансов США отметила, что администрация Соединенных Штатов считает чрезвычайно высокой вероятность того, что после банкротства SiliconValley другие американские банки могут быть признаны неплатежеспособными и столкнутся с массовым снятием их клиентами средств со своих счетов.
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