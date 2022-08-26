Байдена обвинили в краже выборов

"Вы украли выборы!" Выступления Джо Байдена на митинге в Мэриленде омрачено неприятными выкриками из толпы. Джо проводил встречу в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс. И заявил, что "в бюллетенях для голосования стоит вопрос о выживании планеты" и обвинил сторонников Трампа в "полуфашизме". А когда Байден стал критиковать республиканцев за то, что те не проголосовали за закон о снижении инфляции, один из присутствующих прервал выступление демократа обвинениями в "краже выборов".