Байдена обвинили в разжигании третьей мировой войны

США потихоньку трезвеют. Планы Белого дома относительно Украины вызывают сомнения у американских конгрессменов. Часть из них выступила против нового пакета помощи Киеву, который запросил Байден. А конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин заявила, что отправка Киеву F-16 станет шагом к мировой войне. По ее словам, Джо Байден работает на Украину, а США ставит на последнее место.



Сам же американский президент заявил журналистам, что США активно работают с командой Зеленского над вопросом мирного решения военного конфликта. О чем они пытаются договориться - не уточняется. Однако стало известно, что в Украине хотят законодательно закрепить недопустимость прекращения войны путем территориальных уступок. Вероятно, чтобы застраховаться от давления западных кураторов.