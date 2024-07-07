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Байдена призывают отказаться от президентской гонки. Что стало последней каплей?
Нынешним президентом США недовольны буквально все, даже однопартийцы. Член Палаты представителей Энджи Крейг стала уже пятым демократом, который призвал Байдена отказаться от участия в президентской гонке.
Политик отметила, что последней каплей стало интервью главы Белого дома телеканалу ABC, которое должно было убедить сторонников в дееспособности американского лидера после провальных дебатов с Трампом. Однако надежды не оправдались. Во время эфира Байден путался в формулировках, уклончиво отвечал на прямые вопросы и заявил, что заставить его сняться с предвыборной гонки может только Господь Бог.
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