Байден или Трамп. Кому быть президентом Соединенных Штатов

О том, что шоу должно продолжаться, хорошо знают и в предвыборной Америке. Осталось 10 дней до выборов в Соединенных Штатах. Все-таки нет лучших сценаристов, чем американцы: это замечательный талант - сочинить политический сюжет, в котором многие месяцы сохраняется интрига.



Более того: по всем приметам, даже в день голосования развязка не наступит, а узлы сюжета не только не развяжутся, но лишь затянутся еще туже. Только оптимисты считают, что 3 ноября окончательно решится вопрос: кому быть президентом Соединенных Штатов. Пессимисты уверены, что выясняться это будет на кипящих насилием улицах, причем, долгое время спустя. Олег Романов продолжит тему.



Байденом по Трампу



Усталый скептик Екклесиаст и тот не сказал бы, глядя на американские выборы: "Это было уже в веках, бывших прежде нас!". За 230 лет, на протяжении которых существует институт президентства, случалось в стране всякое, но подобного не бывало точно. Прежде все знали: сколь драматичной ни была бы кампания, но интриги, поклепы, клеветы - все это закончится в день выборов. На сей раз, похоже, в день голосования все только начнется: обе стороны, и демократы, и республиканцы, уже объявили, что результаты выборов могут быть фальсифицированы, а отсюда один шаг до их непризнания. Прошедшие в четверг дебаты Байдена и Трампа прошли ровно и даже неожиданно корректно: что, в общем, стало еще одним шагом к беде - безусловного победителя нет, и у граждан сохраняется чувство, что бюллетенем спор не решить.



Вот, скажем, известная история: детей на границе отбирали у латиносов-нелегалов и содержали потом в клетках. Таких ребятишек было около 4 тысяч и пять сотен из них до сих пор не могут найти.





В общем, "оба хуже". По итогам дебатов Джо признали победителем на СHH, а Дональда - на FoxNews: то есть, партийные СМИ не подкачали. Но вопрос о симпатиях граждан решается не здесь. Вот уже вторую неделю в Штатах бушует скандал, главные герои которого - Байдены, младший и старший. Хантер Байден - типичный представитель золотой молодежи: да-да, молодежи, несмотря на свои "40 плюс", поскольку он невероятно инфантилен и дни свои посвящает наркотикам, алкоголю, субреткам. От такого образа жизни очень страдают ум и осмотрительность: где-то в Делавэре Хантер Байден сдал в ремонт три ноутбука, буквально набитые компроматом на себя и на отца. Сдать сдал, а забрать забыл. Первые сливы появились неделю тому назад.



Октябрьский сюрприз - это не событие, это процесс: компромат на Байденов публикуется малыми порциями, но все более забористый. Уже известно, что Джо нечист на руку, а Хантер - наркоман и вор: деньги он добывал грязные и лично их отмывал. Есть вероятность, что к 3 ноября Байдены будут выглядеть совершенными исчадиями ада. И социология начинает фиксировать перемены в настроениях американцев: предварительное голосование, вопреки обыкновению, уже и не вполне в пользу демократов. На этот счет, однако, у демократов припасена теория "красного миража".

Джош Мендельсон, аналитик и директор компании "Hawkfish": "Аналитик про красный мираж" "Причина, по которой мы говорим про "Красный мираж" вот в чем: мы уверены, что в ночь выборов Дональд Трамп будет демонстрировать более сильную позицию, чем она есть в реальности. Мы говорим о такой опасности и указываем на высокую ее вероятность: в ночь выборов Трамп одержит невероятную победу. Но все законно отданные голоса будут собраны лишь к следующему за днем голосования воскресенью. А раз так, то победа Трампа 3 ноября - это просто мираж. Он будет лидировать, но проиграет по результатам окончательного подсчета голосов!"









Победа Трампа, случись таковая, авансом объявлена фикцией: это официальная позиция Демократической партии. Но мираж - миражом, а выборы - слишком серьезная штука, чтобы пускать их на самотек. На участках все чаще фиксируются подтасовки, бюллетени в урнах для голосования дематериализуются, а потом возникают уже в мусорных контейнерах черт-те где. Оптимисты уверены, что это все пустяковые шероховатости - неизбежные, когда голосует 300-миллионная страна. Пессимисты, напротив, подозревают, что схватить за руку удалось немногих, а на самом деле подобных жуликоватых рук - тысячи и тысячи.