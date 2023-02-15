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BBC погрязла в скандалах, в Индии провели обыски в офисах корпорации
Сразу несколько громких скандалов в вещательной корпорации BBC. От председателя компании Ричарда Шарпа требуют уйти в отставку (подозревают в том, что он купил свою должность). В канун своего назначения будущий председатель помог получить кредит в 400 тысяч фунтов стерлингов премьер-министру Борису Джонсону. И надо же случиться такому совпадению: назначение Шарпа на должность прошло успешно.
В Индии провели обыски в офисах BBC. Компанию подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах. Вполне вероятным является закрытие представительств вещателя в Индии, но возможен и запрет на трансляцию программ корпорации в этой стране. Подобных скандалов BBC не переживала никогда. Возможно, что они приведут к смене руководства.
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