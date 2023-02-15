BBC погрязла в скандалах, в Индии провели обыски в офисах корпорации

Сразу несколько громких скандалов в вещательной корпорации BBC. От председателя компании Ричарда Шарпа требуют уйти в отставку (подозревают в том, что он купил свою должность). В канун своего назначения будущий председатель помог получить кредит в 400 тысяч фунтов стерлингов премьер-министру Борису Джонсону. И надо же случиться такому совпадению: назначение Шарпа на должность прошло успешно.