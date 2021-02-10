Беглец Нескоромный обвинил СБУ в инфильтрованности агентами

Громкие заявления. Замглавы украинской Службы безопасности Дмитрий Нескоромный, бежавший за границу, выступил с обвинениями в адрес официального Киева, он заявил, что украинская система власти тотально коррумпирована, а Служба безопасности страны пронизана иностранными агентами снизу доверху.



Нескоромный на днях обещал провести пресс-конференцию и огласить сведения об иностранных агентах в ближайшем окружении Зеленского. Обнародование разоблачений беглый представитель спецслужб пока отложил, поскольку ведет закулисные переговоры с офисом президента и своими бывшими коллегами.



