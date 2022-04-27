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Беглые украинцы разворачивают фашистскую агитацию в Армении и в Италии

В Армении местные жители вышли против украинских беженцев из-за того, что те посмели показывать нацистскую символику. Незваным гостям объяснили, что в чужой стране следует вести себя прилично.

В Италии манифестацию украинских беженцев встречают криками "нацисты". Беглые из Украины не стесняются ходить по европейским городам со свастикой нацбатальона "Азов". Число европейцев, до которых дошла истинная причина спецоперации в Украине, продолжает расти.

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