Беглые в Литве пытаются представить для сетей широкую географию протестов

Это уже кадры из Литвы. На них четко видно, как беглые пытаются хоть какими-то средствами представить для сетей якобы широкую географию протестов. Для развешивания политических лозунгов представители оппозиции выбрали фонарный столб. Однако спустя время и этот след "протеста" пришлось убрать. Так распорядились подошедшие сотрудники литовской полиции. Примечательно, что организатор пикета успела благополучно уйти до их прихода. А оставшиеся робко мямлили, что не знали о незаконности своих действий.