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Беглый псевдоблогер попытался изобразить Беларусь врагом, но не тут-то было

На этом фоне беглый псевдоблогер попытался сделать очередную сенсацию - устами литовцев изобразить врагом Беларусь. Но не тут-то было.


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