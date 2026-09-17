Беларусь и Алжир укрепляют диалог: подробности визита делегации во главе с Кочановой

Краткий пересказ от ИИ

Чтобы наше благополучие и дальше прирастало, идет колоссальная работа по выстраиванию взаимовыгодных контактов, в том числе на внешнем контуре. Белорусы возвращаются из Алжира с многомиллионными контрактами. В пакете договоренностей проекты, которые могут стать опорными точками в сотрудничестве. Это сферы машиностроения, сельского хозяйства, поставки продуктов питания, создание совместных производств.

По поручению белорусского лидера большая делегация во главе с председателем Совета Республики Натальей Кочановой провела 17 сентября ряд переговоров. Столица крупнейшего по территории государства в Африке встретила белорусов тепло.

Глобальные интересы на севере Африки

Белорусов встречают в Алжире как добрых друзей, которые входят в страну с технологиями, готовы делиться опытом и знаниями в самых разных сферах, вместе создавать производства, работающие на благо народов двух стран.

"Умеем делать абсолютно все, что сегодня (может, и завтра) необходимо Алжиру". Эта цитата белорусского лидера - хорошая иллюстрация того, чем может дополняться дорожная карта. Переговоры на высшем уровне в декабре 2025-го расставили приоритеты. Мы рассматриваем эту страну как ключевого партнера в Северной Африке. И товарооборот можно нарастить не менее чем в 10 раз.

Визит белорусской делегации - возможность проговорить детали точек роста, глядя в глаза. Президентский дворец 17 сентября снова распахнул двери для белорусов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сегодня мы здесь с представительной такой делегацией для того, чтобы продвинуть реализацию этих проектов. Алжирская сторона готова работать с нами абсолютно по всем направлениям. Об этом говорил президент Алжира. Нас много связывает. И, конечно, мы готовы помогать друг другу и поддерживать под тем вопросом и компетенциях, которые есть у наших стран. А если говорить об итогах этого визита, то уже подписаны контракты на 18 млн долларов, которые будут реализованы в ближайшее время. Конечно, мы абсолютно готовы к сотрудничеству по всем направлениям, но прежде всего должны реализовать те договоренности, которые были обозначены в дорожной карте нашего сотрудничества".

Центр притяжения сильных экономик

Алжир - центр притяжения сильных экономик мира. Нефть, газ, членство в ОПЕК, удобное расположение у моря и крупный порты - все это преимущества Алжира, которому импонирует, что Беларусь входит в страну с технологиями, предлагает свои опыт и знания по целому ряду направлений. В насыщенном графике встреча в правительстве.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Мы приходим сюда как друзья. Мы приходим сюда со своими технологиями, которыми готовы делиться. Мы готовы создавать совместное предприятие, реализовывать совместные проекты, которые будут направлены на повышение и уровень качества жизни граждан, то есть именно создание условий по дальнейшему поступательному росту. И здесь не только большая промышленность, это и сельхозмашиностроение, производство пассажирской грузовой техники, карьерные самосвалы. Здесь же вопросы легкой промышленности. У нас есть чем поделиться с нашими друзьями из Алжира. Это производство тканей, кожевенного сырья, производство готовых изделий, в том числе специальных изделий, которые могли бы быть востребованы именно здесь, на этом рынке".

Алжир - государство индустриально-аграрное, хоть в экономике и доминирует нефтегазовый сектор, но продовольственная безопасность волнует не меньше, чем рост цен на черное золото. Сельское хозяйство нуждается и в технике, и в современной переработке, технологиях механизации. Тем более что львиная часть территории - Сахара. И Алжир - крупный покупатель зерна и молочной продукции.

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Также мы предложили по проекту пассажирского транспорта, потому что у них здесь необходимо до 2030 года капитальное обновление всего автобусного парка. Компетенции наши, которые у нас есть, зерносушильные комплексы для подготовки и хранения зерна. Эти проекты, которые мы сегодня обсудили, наши генеральные директора сегодня отрабатывают. Эти подходы закрепляют соглашениями. Я думаю, что до конца года мы должны уже иметь какой-то результат".

Александр Яковчиц, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Алжир для нас стратегически важная страна. Поскольку она много импортирует сухого молока, нам в этом году удалось по состоянию на сегодняшний день реализовать более 20 тыс. т сухого молока. В составе делегации у нас работают руководители молочных заводов, нам уже удалось законтрактоваться на 2027 год на 18 млн долларов как сухого обезжиренного молока, так и сухого цельного молока".

Реализация дорожной карты

Прорабатываются проекты в сфере фармацевтики, возможна локация в Алжире производства лекарств от рака. Технологии в медицине тоже центр притяжения.

Александр Старовойтов, замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"Сегодня в Республике Беларусь и в Алжире обе эти отрасли развиты достаточно хорошо. И как у нас порядка 80 % лекарственных препаратов в госпиталях и больницах мы обеспечиваем своими мощностями, так и в Алжире производится достаточное количество лекарственных препаратов. Поэтому обсуждаем взаимный обмен и сотрудничество по обмену теми лекарственными препаратами, которые необходимы нашим странам, и упрощение регистрации данных лекарственных препаратов".

Парламентское изменение сотрудничества

Алжир - влиятельный игрок на международной арене, он является активным членом Движения неприсоединения, Лиги арабских государств, Африканского союза.

В теплой атмосфере состоялась встреча с председателем Совета нации. Парламентарии получили приглашение посетить Минск с визитом. У народов среди общего - желание укреплять независимость и жить мирно на своей земле.

Глобальные интересы на севере Африки

Делегация побывала на знаковом месте для всех алжирцев. Это величественный монумент - символ борьбы народа за независимость, памятник славы и мужества. К его подножию лег венок от белорусской делегации.