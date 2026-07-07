Беларусь и Китай наращивают кооперацию: товарооборот превысил 7 млрд долларов

В 2026-2027 годах, объявленных Годами промышленной кооперации Беларуси и Китая, двустороннее торгово-экономическое сотрудничество демонстрирует значительный рост. С начала 2026 года взаимный товарооборот уже достиг впечатляющей отметки в 7 млрд долларов. Подробности рассказал завкафедрой Академии управления при Президенте Беларуси Валерий Мацель в "Актуальном интервью".

Эксперт отметил, что несмотря на серьезные объемы экспорта (по итогам 2025 года он составил 1,7 млрд долларов), доля Китая в структуре белорусского экспорта пока остается на уровне 4,3 %. В связи с этим руководством страны поставлена амбициозная задача - выйти на двузначные показатели. "нужно хотя бы 10-12 %. Это очень серьезная задача. Это порядка 4 млрд долларов к 2030 году", - подчеркнул специалист, комментируя целевые ориентиры.

Ключевые механизмы достижения этих показателей зафиксированы в Директиве № 9 "О практическом наполнении всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Республики Беларусь с Китайской Народной Республикой", принятой в мае этого года. Драйверами роста названы отрасли агропромышленного комплекса, деревообработка, нефтехимия, а также экспорт услуг, включая туристические, образовательные и транзитные.

Особый акцент сделан на межрегиональном сотрудничестве. Директивой предусмотрено ежегодное проведение белорусско-китайских форумов с участием всех областей страны, начиная с 2026 года. Первое такое мероприятие на днях состоялось в городе Ланчжоу на западе Китая. "Именно благодаря межрегиональному сотрудничеству нам удалось буквально в течение полугода продвинуть такой серьезный экспортный товар Беларуси, как говядина, на рынок провинции Дзянсу, которая тесно сотрудничала с Могилевской областью", - привел пример эксперт, подтверждающий эффективность данного формата.

В условиях беспрецедентного внешнего давления особое значение приобретает политическая поддержка со стороны Пекина. Заявление председателя КНР Си Цзиньпина, назвавшего страны "железными друзьями", стало четким сигналом международному сообществу. "Очень дорогого стоит заявление лидера державы номер два о том, что Китай поддерживает территориальную целостность, независимость и тот путь Беларуси, который она выбрала. И он будет Беларусь в этом всячески поддерживать. Это четкий сигнал Западу: не надо играть с Беларусью, не надо оказывать это давление", - заявил Валерий Мацель.

В качестве подтверждения решимости КНР отстаивать экономические интересы эксперт привел пример с транзитными потоками. После попытки Польши закрыть границу для движения по Шелкового пути визит министра иностранных дел Китая Ван И в Варшаву привел к быстрому восстановлению пропускного режима для многомиллиардных грузопотоков из Европы в Китай и обратно. "Это тоже был сигнал от Китая о том, что не нужно им мешать вести бизнес. А Евросоюз, скорее всего, может больше потерять от проблем с Китаем", - резюмировал он.