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Беларусь и Куба сверили часы и обсудили перспективы
Председатель Палаты представителей встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом этой страны. Игорь Сергеенко отметил, что Минск придает важное значение укреплению отношений с Гаваной. Перспективы есть в аграрном секторе.
Также кубинские партнеры заинтересованы в наращивании импорта белорусских медикаментов и развитии сотрудничества в сфере машиностроения.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
"У нас работает межправительственная комиссия, выполняются те планы, которые были определены 2 президентами по экономическому сотрудничеству. Парламентарии, конечно, уделяют особое внимание межпарламентскому взаимодействию с Кубой как на двухстороннем уровне, так и на международных парламентских площадках".
Сантьяго Перес Бенитес, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кубы в Беларуси:
"Мы дружественные народы. У нас всегда традиционно очень хорошие отношения между народами, между парламентами, президентами. В экономических отношениях всегда есть потенциал. Мы хотим делать совместные проекты".
Обсудили и непростую ситуацию вокруг Кубы, как нагнетается обстановка. Белорусская сторона неизменна в своей поддержке. Спикер заявил, что в соответствии с решением главы государства сейчас правительством готовится отправка гуманитарного груза с продукцией сельского хозяйства и лекарствами.