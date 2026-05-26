В период с 18 по 21 мая 2026 года одновременно на нескольких полигонах и боевых позициях Беларуси и России развернулось событие, которое аналитики практически единогласно охарактеризовали как "исторический рубеж".

Впервые за все время существования Союзного государства, а также в новейшей истории обоих народов была проведена не просто двусторонняя отработка взаимодействия, а полноформатная совместная тренировка воинских частей, отвечающих за боевое применение ядерного оружия и его материально-техническое обеспечение.

Важнейшей особенностью этих четырех дней стала синхронизация действий на уровне штабов, расчетов пусковых установок и подразделений охраны специальных боеприпасов. Все это в режиме реального времени отслеживалось и координировалось на высшем государственном уровне. Подробности смотрите в проекте "Тренды".

Всего за несколько месяцев до учений, 5 февраля 2026 года, истек срок действия последнего крупного соглашения между ядерными державами, Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ, он же СНВ‑III). Попытка российской стороны продлить его ограничения еще на год не получила ответа от Вашингтона. А ранее был выход из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который США так и не ратифицировали.

Беларусь и Россия впервые совместно провели тренировку воинских частей, отвечающих за ядерное оружие

Проведенные учения Союзного государства стали прямым следствием этого правового вакуума. Когда договоры перестают сдерживать гонку вооружений, державы вынуждены компенсировать дефицит безопасности за счет демонстрации практической готовности к любым сценариям. Цель учений - не эскалация, а адаптация к новой реальности. Ядерный потенциал становится для Минска и Москвы не столько инструментом нападения, сколько барьером, призванным исключить саму мысль о военном решении проблемы со стороны НАТО, Киева или кого бы то ни было.

"Никакого у нас желания и необходимости сегодня нет - воевать с нашими соседями прежде всего. А далее люди из дальних стран нас понимают и в принципе поддерживают нашу позицию. Я им тоже сказал: ребята, вы не волнуйтесь. Мы не собираемся ни на немцев, ни на англичан, ни на французов нападать. Мы будем ответственными людьми", - заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко (21.05.2026 г.).

Тренировка проходила по двум трекам. На территории Беларуси (Могилевская область, база ракетной бригады) личный состав отработал задачи охраны, обороны районов, получил специальные боеприпасы для "Искандер-М". Был проведен условный пуск. В России расчет ВС Беларуси на полигоне "Капустин Яр" выполнил практический пуск баллистической ракеты "Искандер-М". Российская сторона задействовала межконтинентальную ракету "Ярс" с космодрома Плесецк, а также гиперзвуковые "Кинжалы" и "Цирконы" с подводных лодок. Все задачи тренировки ядерных сил решены в полном объеме, ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

"Мы видим ситуацию, наши Вооруженные Силы выведены из мест постоянной дислокации. Надо это нам? Ну, тренируются военные. Но лучше бы они были в казармах. Спокойно, тихо, по распорядку. Но приходится дежурить. Такова судьба наша", - подчеркнул Александр Лукашенко (21.05.2026 г.).

Совместная тренировка - это новый этап эволюции Союзного государства. Отныне Беларусь окончательно интегрирована не только в общую систему ПВО и тактических вооружений ("Искандер-М", "Орешник"), но и в контуры ядерного планирования. Для Запада это означает разрушение прежней модели сдерживания, в которой страны "передовой линии" могли рассчитывать на относительную ядерную "стерильность" своей территории.