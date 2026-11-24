Промышленная кооперация, поставки техники, реализация совместных проектов – об этом шла речь 24 ноября в Екатеринбурге на встрече заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с первым заместителем губернатора Свердловской области - министром промышленности и науки Алексеем Шмыковым. В регионе эксплуатируется большое количество сельскохозяйственной, карьерной техники. Стороны обсудили вопросы сервисного обслуживания. Речь о расширении номенклатурного ряда и сохранении качества. Отдельно затронуты вопросы в сфере энергетики. В целом наблюдается положительная динамика роста товарооборота.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Как пример реализации проекта в рамках меморандума, подписанного на "ИННОПРОМ" в этом году в Екатеринбурге, создание сборочных производств, выпуск в Республике Беларусь специальной техники машиностроительного завода имени Калинина и в Екатеринбурге техники "Амкодор". Уже первый образец был произведен и на "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге был показан. Определенные наработки по производству отдельных элементов, видов этой техники. Дальше это уже будет возможность перехода в промышленное производство и удовлетворение потребностей как региона здесь, так и поставки в смежные регионы".

Алексей Шмыков, первый заместитель губернатора - министр промышленности и науки Свердловской области (Россия):

"С удовольствием жители Урала потребляют белорусские продукты, товары. И, конечно же, машиностроение, энергетика. Здесь действительно можно много говорить, потенциал огромный, мы видим общественный транспорт, который передвигается. В столице Свердловской области, в Екатеринбурге, во многих многоквартирных домах лифты, сделанные в Республике Беларусь. Может быть, вы этого не замечаете, но так и есть".

24 ноября подписан меморандум о взаимопонимании между правительством Свердловской области России и Государственным комитетом по науке и технологиям Беларуси. Документ будет способствовать тому, чтобы научные разработки находили практическое применение на предприятиях.