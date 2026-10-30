Беларусь как гарант безопасности: как прошла эвакуация жителей Алешек

Беларусь традиционно выступает за деэскалацию и поиск мирных решений в конфликтах. Уже более 80 часов действует режим тишины в Херсонской области - в зоне гуманитарной операции по эвакуации жителей города Алешки.

Все проходит в полном соответствии с договоренностями между Россией и Украиной. Это отметила первая леди США Мелания Трамп, которая также выступила посредником в организации миссии.

Беларусь здесь - гарант безопасности. Это дает возможность сторонам договориться и сохранить жизни людей.

Гуманитарная миссия в Алешках прошла без инцидентов, стороны отметили высокую организацию. Жителям Алешек доставлена гуманитарная помощь: несколько десятков тонн продуктов, средств гигиены, лекарств и топлива для генераторов.

А для тех, кто пожелал покинуть город, предоставили 25 автобусов на 750 мест. В настоящее время они уже находится в Армянске, откуда разъедутся к местам назначения. Часть направится в Анапу, оттуда вылетят в Гомель.

Эвакуация людей из Алешек завершена

Из аэропорта те, кто решил эвакуироваться через Республику Беларусь на территорию Украины и там воссоединиться со своими семьями, направятся в Гомель. Такая возможность была абсолютно у всех жителей Алешек. Для тех людей, которые предпочли остаться и не покинули свой дом, в основном, это пожилые люди, доставили гуманитарный груз: продукты, средства гигиены, топливо для генераторов и другие необходимые вещи - собирали то, о чем просили сами люди.

Дмитрий Лубинец, уполномоченный по правам человека в Украине:

"Скоро будем в Украине. Всех встретят в Черниговской области. Сначала мы встретим, затем отвезем в больницу, и, если понадобится что-то еще, мы поможем отвезти людей к родственникам в пределах Украины в любой населенный пункт".

"Гуманитарная катастрофа" в Алешках - если говорить дипломатично. Ад - так говорят сами люди. Они были без света, воды, еды, медикаментов и возможности даже нормально похоронить. Люди растеряны и наконец чувствуют реальную поддержку. От того появляются слезы, ведь и бежать по сути им было некуда: по периметру - мины, сверху - постоянно пролетающие дроны.

Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека в России:

"Я очень переживала за замечательную семью с семью детьми, которая все это время были в Алешках. Мы волновались за их жизнь, здоровье. Они приняли решение выехать в безопасное место - на данный момент пока что в Скадовск. Мы с детками подружились, уже договорились встретиться в ближайшее время. Поэтому это очень радостный момент. Все люди, кто хотел выехать в Россию, выезжают на территорию России. А кто хотел выехать на территорию Украины, выезжает на территорию Украины. Все организовано, никаких замечаний нет с двух сторон".

На пути к мирной жизни

С мая готовили эту миссию, продумывая все в мельчайших деталях. Все было совершенно секретно. Первые инсайды стали появляться лишь в начале недели от американских СМИ. От них же узнали о роли Беларуси в этом процессе: что на белорусской территории пройдут все встречи, что здесь будет старт и через белорусскую землю пройдет борт с измученными и столько пережившими людьми до Гомеля, а потом в Украину.

Эвакуировано более 700 человек

Для тех, кто решил уехать, организовали транспорт, в том числе специальный, в частности для лежачих. Дополнительно выделили 9 машин скорой помощи и отдельный транспорт для тех, кто не смог бросить на произвол судьбы животных. Для питомцев организовали клетки и корм.

"Гуманитарная помощь формировалась исходя из потребностей людей, которые нам давали. Если кто-то из людей изъявит желание покинуть зону, то такая возможность будет. Хочу сказать, что я благодарна моему коллеге за то, что все это время были соблюдены все условия, соблюдался режим тишины", - подчеркнула Яна Лантратова.

"Мы сегодня реализуем очередной этап гуманитарной миссии, о которой мы договаривались совместно с Яной Валерьевной. Ни одна сторона ни одного раза не нарушила режим тишины. Обращаю внимание, что впервые с 2022 года режим тишины установлен на таком большом участке фронта и так долго по времени он держится", - отметил Дмитрий Лубинец.

Сохранение режима прекращения огня - залог успешной операции

Режим тишины в Херсонской области, который был объявлен в связи с гуманитарной миссией в городе Алешки, соблюдается, инцидентов не зафиксировано. Омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец отметил, что "ни одна из сторон ни разу не нарушила режим тишины". И это первый режим тишины на херсонском направлении с 2022 года, когда Россия и Украина смогли реализовать подобное на большом участке фронта и на такое длительное время.

Режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Алешках наступил 27 октября в 04:00 по московскому времени и завершится 1 ноября в 23:59 - такая последняя информация. Люди ждут автобус, чтобы отправиться в Гомель.

То, о чем очень часто и много говорили в Алешках: по их примеру могут ведь работать также слаженно и в других населенных пунктах, где продолжают ждать помощь.