Беларусь отправляет десятки тонн гуманитарной помощи жителям Алешек

Краткий пересказ от ИИ

Десятки тонн гуманитарной помощи для жителей Алешек находятся в пути. При подготовке ориентировались на конкретные просьбы жителей.

В первую очередь людям нужны продукты: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло. Также необходимы средства гигиены и топливо для генераторов. Отдельная заявка поступила от центральной районной больницы на лекарства, в том числе антибиотики и инсулин.

Корреспонденты "Первого информационного" пообщались с теми, кому Алешки - дом. Ночью стало известно, что разминирование маршрутов для гуманитарной миссии в Алешках завершено, и конвой с гуманитарным грузом готов к отправке. Об этом сообщила Яна Лантратова, уполномоченный по правам человека России, добавив, что разминированы дороги, и, собственно, весь маршрут должен быть абсолютно безопасным. Известно, что первая точка - это районная больница Алешкинская.

Это был дрон. Предвосхищая очевидный вопрос, рассказывает пенсионер из Алешек. Его отбросило взрывной волной. А дальше - больница, инвалидная коляска и страх, что сам уже не сделает и шагу.

Виталий Крадожен, житель г. Алешки: "Страшно, очень страшно смотреть на это просто... Ну, там нога, там рука чья-то. Как можно? Тело найти не могут. Там собака потянула чью-то руку, дикая какая-то, явно не волк. Люди ведут раскопки, кого могут, достают, у кого-то переломы, кто-то вообще остался инвалидом".

Он тракторист, и это самая мирная профессия, место которой продолжает "нет" на земле, усыпанной минами. Хлеб, крупа, масло - то, что очень ждут в Алешках. Там не работают магазины, туда не завозили давно продукты, там варят только, представьте, суп из сорняков.

Артем Кирюшин, житель г. Алешки:

"Я покинул Алешки в начале 2023 года, и там все очень печально. Постоянные обстрелы, разрушенное жилье, нет ни света, нормально, ни продуктов, ничего нет".

Главврач Алешкинской больницы спас тысячи людей и спасая сам попал под обстрел.

Владимир Харлан, главврач Алешкинской центральной районной больницы, Герой России:

"Плохо обстоят дела, потому что нет лекарств. Нет питания, нет некоторых служб, абсолютно отсутствует. Это и анестезия. Там всего сколько? До десяти врачей осталось. Очень много погибших людей, сотрудников. Жителей колоссальное количество".

Владимир Харлан следит за новостями и признается рад, горд и не сомневался, что белорусы рядом. Что не без белорусов любой мир. Он сходу называет родные слуху наши города, где жил и работал в свое время.

"Ружаны, Пружаны, потом Лунинец. Потом Калинковичи, и уже с Калинковичей в 1959 году мы приехали в Херсон. Поэтому я прекрасно знаю и люблю Беларусь. Интересный народ, хороший, красивый, добрый", - рассказал Владимир Харлан.

Игорь Житченко, житель г. Алешки:

"Я рад, что Беларусь оказывает такую помощь, такую нейтральную промежуточную площадку, которая помогает людям определиться, что с ними дальше делать и как делать. И это по-настоящему братская помощь. И другого быть не может, но мы один народ - русские, украинцы, белорусы. Беларусь своей позицией такой вот, незыблемостью обязательств своих, по всей видимости, вызывает уважение на международной арене, ну, по крайней мере, мое 100 %. И позиция вашего Президента достойна уважения. Снимаю шляпу перед Александром Григорьевичем".

Накануне в Беларуси прошла очная встреча уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубенца и представителя офиса Яны Лантратовой. Вместе они из Гомеля с самолетом направились до Российской Федерации и уже после наземным транспортом до Алешек.

Известно, что сегодня до 14:00, как планируется, будут формироваться группы, чтобы вывести тех людей, которые изъявили такое желание из Алешек. Известно, что абсолютное право остается за ними, куда же направиться дальше - территория Российской Федерации, значит, Россия. Если воссоединиться со своими близкими, родственниками на территории Украины, значит, они будут доставлены на территорию Украины.

После 14:30 в Алешках предварительно начнут раздавать гуманитарный груз, гуманитарную помощь тем людям, которые все-таки решат остаться в Алешках.