Беларусь представила национальную экспозицию на Китайской выставке импорта

Десятки белорусских предприятий и организаций принимают участие в 9-й Китайской международной выставке импорта.

6 ноября официально начала работу наша национальная экспозиция. Пространство позволяет провести бизнес-переговоры и продегустировать блюда национальной кухни. Шеф Антон Каленик на протяжении нескольких дней будет удивлять гостей павильона. Параллельно на отраслевых площадках проходят встречи с партнерами.

Продукция с белорусских павильонов уже разлетается по Китаю через онлайн-продажи в соцсетях. Активная взаимная торговля, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество предприятий и регионов позволяет в конечном итоге наполнять практическим содержанием всепогодное партнерство Беларуси и Китая.