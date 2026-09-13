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На прошедшем в Индии саммите БРИКС, который вызвал широкий международный резонанс, особое внимание уделялось вопросам расширения интеграции и финансирования. В мероприятии принял участие глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Ключевой темой для нашей страны стало обсуждение включения Беларуси в Банк развития БРИКС. По мнению наблюдателей, этот шаг открывает серьезные возможности для инвестиций в белорусскую экономику. Подробности смотрите в подкасте "Волков и Сыч".

Одним из главных событий саммита стал визит председателя КНР Си Цзиньпина в Нью-Дели. Это сигнал о нормализации отношений между Индией и Китаем, которые последние 5-6 лет оставались сложными. Несмотря на сохраняющиеся различия во взглядах, сторонам удалось единогласно принять итоговую резолюцию.

В фокусе внимания участников были вопросы финансового суверенитета. В частности, активно обсуждалась разработка национальной валюты для проведения трансграничных платежей. Речь идет не столько о введении общей валюты, сколько о создании механизмов, позволяющих оперативно конвертировать национальные валюты стран БРИКС, включая цифровые активы.

Центральной темой риторики принимающей стороны стала критика текущей архитектуры глобального управления. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, открывая саммит, заявил о необходимости реформ. "Укрепляя БРИКС, мы также должны определить направление глобальных реформ. Нынешняя структура глобального управления напоминает пирамиду. Власти и принятие решений сосредоточены наверху, в то время как внизу находятся страны, которые страдают от этих решений, но не имеют возможности влиять на их принятие. Сегодня глобальный юг находится в первых рядах в борьбе с глобальными кризисами, но на задних скамьях в процессе принятия решений мы должны превратить эту пирамиду привилегий в платформу партнерства", - подчеркнул Моди.

Геополитический фон саммита также остается сложным. По мнению аналитиков, США заинтересованы в том, чтобы рассорить Индию и Китай, поэтому сближение двух азиатских гигантов воспринимается на Западе настороженно. Приезд Си Цзиньпина с делегацией из 400 человек (включая бизнесменов и политиков) демонстрирует серьезность намерений Пекина по налаживанию диалога. При этом на границе двух государств разворачивается экономическая инфраструктура, несмотря на то, что граница всегда была "горячей точкой".

Эксперты также отмечают разницу в политических менталитетах: если США действуют по принципу "мы первые, вы идете за нами", то Китай, чья государственность насчитывает тысячи лет, придерживается концепции долгосрочного сосуществования и готовности "пересидеть" текущую турбулентность.