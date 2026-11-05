"Беларусь технологичная": страна представила масштабную экспозицию на выставке импорта в Шанхае

Краткий пересказ от ИИ

"Беларусь технологичная" в самом сердце Шанхая. Наша страна представила масштабную национальную экспозицию на главной импортной выставке Китая и сразу стала центром притяжения гостей и партнеров.

Международную выставку импортных товаров Шанхай принимает в 9-й раз. Среди участников - предприятия из более чем 160 стран и регионов. Беларусь в их числе.

Новая эпоха и общее будущее - именно такой посыл решили продвигать организаторы 9-го по счету ЭКСПО. Из года в год выставка трансформируется в платформу для объединения возможностей разных стран и регионов. На глобальное развитие экономических связей позволяет взглянуть форум Хунцяо - именно он открывает насыщенные на B2B-переговоры дни.

Пекин предлагает взаимовыгодный диалог

Международный экономический и торговый порядок столкнулся с серьезными потрясениями. В мире все чаще звучит вопрос: как добиться баланса? Китай предлагает партнерам несколько ключевых подходов, их и озвучил вице-премьер Госсовета Дин Сюэсян. Официальный Пекин видит перспективы именно во взаимовыгодном диалоге. Предлагается углублять инвестиционное сотрудничество и интеграцию в глобальных производственных цепочках, вдобавок - развитие инноваций и ликвидация барьеров. Китай, как один из крупнейших игроков, готов работать открыто.

Дин Сюэсян, вице-премьер Госсовета Китая: "К концу 15-го пятилетнего плана прогнозируется, что годовой общий объем розничной торговли потребительскими товарами Китая достигнет примерно 60 трлн юаней, а масштаб сектора услуг превысит 100 трлн. Мы неуклонно будем проводить политику высококачественной открытости. Мы искренне приветствуем предприятия всего мира для инвестирования и укрепления своих позиций в Китае".

Китайский подход устойчивого развития во многом созвучен с белорусскими инициативами, о которых Минск говорит на самых разных площадках. Беларусь слышат и готовы к совместной работе. Так, обсуждается вопрос по ускорению процесса принятия нашей страны в новый Банк развития. Штаб-квартира финансового учреждения, основанного странами БРИКС, располагается в Шанхае. Переговоры с руководителем банка Дилмой Русеф провел первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич. Альтернативная финансовая система позволяет реализовывать широкий спектр проектов. Но соответствует ли Беларусь, скажем, критериям этой международной структуры?

Сергей Лукашевич, первый замминистра иностранных дел Беларуси: "На переговорах Дилма Русеф сказала очень интересные слова. Она говорит: мы-то как раз не та финансовая структура, которая будет всех причесывать под единую гребенку. То есть мы прекрасно понимаем, что все страны имеют свои особенности, свои элементы развития на данном этапе. Главное, что есть желание быть вместе, есть желание реализовывать проекты. Ведь смысл этого банка в том, чтобы реализовывать совместные проекты. И идея, которая заложена в это все, - это чтобы от каждой страны взять лучшее и, к примеру, реализовать в Республике Беларусь. Почему бы и нет? И, соответственно, мы сможем также внести свою лепту при полноценном членстве в данном банке в реализацию проектов в других странах".

ЭКСПО в Шанхае - интерес с каждым годом растет

Сформировать консенсус в пользу открытой мировой экономики и взаимовыгодного сотрудничества позволяет как раз таки импортное ЭКСПО. Интерес к выставке ежегодно растет. В 2026 году экспозиционная площадь впервые превышает 440 тыс. кв. метров. Пройдясь по некоторым павильонам, заметили огромное количество роботов, современных разработок, инновационных решений. Идеально вписывается в нынешнее ЭКСПО концепция белорусской экспозиции.

Ирина Иванова, директор ВУП "Белинтерэкспо" БелТПП: "Более чем на 400 кв. метрах разместятся более 50 белорусских предприятий. Конечно, мы продемонстрируем наш потенциал. Это будет как пищевой потенциал, продовольственный, так и промышленный. 2026-2027 годы Беларусь и Китай объявили Годами промышленной кооперации. На этом мы делаем акцент. Когда едем на выставку, мы всегда ожидаем контракты, ожидаем больше партнеров и, конечно же, сделок".

Национальный павильон Беларуси на ЭКСПО в Шанхае

В ближайшие дни центром притяжения будет страновой павильон ЭКСПО. Гостей и посетителей белорусской экспозиции будут удивлять выступления заслуженного коллектива фольклорной группы "Купалинка".

Будет прекрасная возможность продегустировать блюда национальной кухни. Шеф-повара Антона Каленика посетители белорусского павильона уже знают, и всегда выстраиваются очереди попробовать, например, драники. Кроме того, впереди мастер-классы и интерактивные мероприятия и, безусловно, встречи с бизнес-сообществом.