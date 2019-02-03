Беларусь и Пакистан отмечают 25-летие со дня установления дипотношений

Со значимой датой лидера Исламской Республики Арифа Алви поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество Минска и Исламабада имеет глубокие корни. Оно всегда отличалось уважением, высоким уровнем доверия и искренней дружбой. Активно страны сотрудничают в торгово-экономической сфере. До конца 2020 года объем взаимного товарооборота планируется увеличить до миллиарда долларов.