Беларусь и Венгрия наращивают сотрудничество

Беларусь и Венгрия наращивают взаимодействие. Планы по развитию контактов с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество обсудил посол Беларуси в Венгрии Владимир Улахович на встрече с представителями венгерских компаний и бизнес-ассоциаций. Речь шла о возможностях кооперации и проведении совместных мероприятий. Добавим, что эта страна традиционно входит в топ-30 ведущих торговых партнеров Беларуси. Товарооборот Минска и Будапешта за пять лет вырос на четверть, такая же динамика и по экспорту. В товарной структуре более 170 позиций - это продукция машиностроения, деревообрабатывающей отрасли и металлургии.