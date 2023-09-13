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Беларусь поможет Приморскому краю, пострадавшему от ливней

Беларусь направит в Приморский край, пострадавший от ливней, гуманитарную помощь на 570 тыс. долларов. В список включены мотопомпы, дизель-генераторы, насосы, лекарства, продукты питания, одеяла, постельное белье, одежда и обувь.

Обеспечить организацию доставки помощи поручено Министерству транспорта и коммуникаций и Министерству по чрезвычайным ситуациям.

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