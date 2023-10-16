Беларусь рассчитывает на существенное укрепление отношений с Венесуэлой. Об этом министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник заявил на переговорах с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто, сообщает БЕЛТА .

Помимо переговоров с белорусским коллегой, Иван Хиль Пинто во время официального визита в Беларусь проведет встречи с главой государства и руководством обеих палат парламента.

"Уверен, что все встречи и переговоры позволят нам существенно укрепить очень серьезный потенциал наших двусторонних отношений", - отметил Сергей Алейник.

Иван Хиль Пинто в свою очередь подчеркнул, что Беларусь и Венесуэлу связывают замечательные многолетние отношения. "Они основаны на дружбе и взаимоуважении", - заявил венесуэльский дипломат.