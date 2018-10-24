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Беларусь примет участие в наблюдении за учениями НАТО и стран-партнеров
И заявления подобного рода, и сами грядущие учения приобретают особую актуальность в свете стартующих завтра маневров НАТО "Единый трезубец 2018". Они начнутся в Норвегии и станут крупнейшими со времен окончания холодной войны. Участие в маневрах примут 29 стран - членов НАТО, к ним присоединятся партнеры – Швеция и Финляндия. Основная цель - проверить возможности альянса адекватно реагировать на внезапные конфликтные ситуации в различных районах зоны ответственности блока. Планируется отработка учебно-боевых задач в воздухе, на земле, море и в киберпространстве. "Единый трезубец 2018" соберет около 50 тысяч военных, 250 самолетов, 65 кораблей и 10 тысяч транспортных средств.
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