3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Беларуськалий наращивает поставки в Китай
Несмотря на санкционное давление, наш калийный гигант рассчитывает на рост производства и наращивает поставки в Китай - это отметил генеральный директор Беларуськалия. Сегодня предприятию из-за внешних факторов приходится иначе выстраивать логистику и взаимодействовать с другими партнерами. В частности, с декабря прошлого года ведется работа по отправке удобрений контейнерными поездами в Китай, и их количество увеличивается с каждым месяцем.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
Как будет проходить агитация кандидатов в СМИ и кто будет следить за соблюдением принципа равенства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все