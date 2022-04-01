Беларуськалий наращивает поставки в Китай

Несмотря на санкционное давление, наш калийный гигант рассчитывает на рост производства и наращивает поставки в Китай - это отметил генеральный директор Беларуськалия. Сегодня предприятию из-за внешних факторов приходится иначе выстраивать логистику и взаимодействовать с другими партнерами. В частности, с декабря прошлого года ведется работа по отправке удобрений контейнерными поездами в Китай, и их количество увеличивается с каждым месяцем.