ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Беларуськалий наращивает поставки в Китай

Несмотря на санкционное давление, наш калийный гигант рассчитывает на рост производства и наращивает поставки в Китай - это отметил генеральный директор Беларуськалия. Сегодня предприятию из-за внешних факторов приходится иначе выстраивать логистику и взаимодействовать с другими партнерами. В частности, с декабря прошлого года ведется работа по отправке удобрений контейнерными поездами в Китай, и их количество увеличивается с каждым месяцем.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все