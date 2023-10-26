"Белая смерть" от Белого дома: какое вещество прожигало насквозь людей в Ираке

В результате удара фосфорными снарядами по сектору Газа и Ливану погибли сотни мирных граждан, включая детей. Произошло это 10 и 11 октября. ЦАХАЛ - армия Израиля - долгое время отнекивалась, мол, не было такого, но правда все же всплыла.





Его называют "белой смертью" за разрушительное воздействие. Температура 1200 градусов Цельсия, возникающий пожар, который практически невозможно потушить - все это про боеприпасы из белого фосфора. А еще его окрестили "тихим убийцей". Вещество хорошо растворяется в организме человека и медленно его травит. К тому же данное вооружение серьезно влияет на окружающую среду, оставляя после себя в буквальном смысле выжженную землю.





Впервые подобные снаряды были использованы еще в Первую мировую войну. Однако особенно печальную известность фосфор приобрел во время войны в Ираке. Американцы обильно "поливали" такими снарядами жилые кварталы и деревни Исламской Республики.

Такие снаряды способны уничтожать целые кварталы. Отмечались случаи, когда подобное оружие буквально прожигало человека насквозь.

Использование белого фосфора запрещено Женевской конвенцией и Конвенцией ООН о конкретных видах обычного оружия 1980 года. К слову, именно США и Израиль - страны, которые не подписали конвенцию о запрете фосфорных снарядов.





Примечательно, что международное сообщество, как и пресловутые "Белые каски", молчит. К слову, фосфор использовали американцы и в Сирии. Во время атаки на Хаджин Белый дом "искупал" город в ядовитом веществе - известно о 40 погибших.

Требования Дамаска к ООН - расследовать нарушение международных соглашений - было отклонено, потому что Вашингтон заявил, что "это борьба против "Исламского государства", мирных жителей там не было". А потом Пентагон и вовсе ушел в отрицание, мол, не было и нет подобных снарядов в Сирии.