Беленченко о причинах протестов во Франции: пенсионная реформа и недофинансирование всей соцсистемы

Во Франции правительство не может справиться с рядом проблем в системе образования. Вместо диалога о нехватке учителей, перегруженном расписании и недофинансировании школьных объектов Елисейский дворец ответил жестким насилием. Простых людей избивают за несогласие с политикой Макрона.

Никита Беленченко, директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ, назвал две причины протестов во Франции. "Первое - это пенсионная реформа, которую, в принципе, активно продвигает Макрон", - считает он. По его словам, президент уже обозначил, что на последнем сроке готов принимать непопулярные решения, поэтому ему нечего терять. "А второе - это недофинансирование всей социальной системы, в том числе системы образования", - отметил Никита Беленченко и пояснил, что речь идет о недофинансировании школьных объектов, слабой материальной базе, переполненности классов и ущемлении школьников в учебе и на промежуточных экзаменах. Именно это, по его оценке, вылилось в нынешние протесты.

Он добавил, что среди большого количества задержанных есть и провокаторы, но склоняется к тому, что большая часть протеста связана с трудностями, с которыми правительство сейчас не справляется.