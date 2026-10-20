Беленченко: У Зеленского неизвестно когда будут выборы, но уверен, что Трамп поставит дату
Президент США Дональд Трамп откровенно заявил, что Украине пора менять лидера. Пойдет ли Вашингтон на смену руководства Украины, предположил директор Центра международных исследований факультета международных отношений БГУ Никита Беленченко в "Актуальном интервью".
"Трамп прагматичный человек и довольно серьезно относится к влиянию США в мире. Да, для него Латинская Америка представляет больший интерес, но он не уходит от ситуации и в ЕС и Украине. Он прекрасно понимает, что человек, противостоящий разрешению российско-украинского конфликта, - Зеленский, а также Европейский союз и Великобритания. Если с ЕС или Великобританией вынужденно Трамп сможет договориться, то Зеленский показывает недоговороспособность", - считает собеседник.
Нежелание Зеленского договариваться лишь подтверждает наличие у него единственного способа оставаться у власти, хотя предвыборную ситуацию активно обсуждают в Евросоюзе и США. Они активно пытаются нарастить потенциал кандидатов на должность президента. И ЕС, и Соединенные Штаты рассматривают на эту должность некоторых лиц. "Но Трамп допускал такие же заявления в адрес многих европейских лидеров. Например, он говорил, что и президент Франции Эммануэль Макрон не вечен, ему тоже пора уходить. У Зеленского неизвестно когда будут выборы, но я уверен, что Трамп поставит дату. Это определенная стратегия Штатов. Таким образом они принуждают страну к переговорному процессу, если она пытается проявить самостоятельность", - поделился мнением гость интервью.
США, Россия, Китай и Индия являются глобальными игроками на международной арене. Да, сейчас модно говорить о многополярном мире, но все-таки именно эти ключевые игроки расставляют приоритеты, поэтому Украине, как и Европейскому союзу, никуда не уйти от мнения Вашингтона. Но отметим, что американский лидер сам сталкивается с ограничениями и влиянием транснациональных корпораций и военного лобби - завершение российско-украинского конфликта поставит на паузу поставки вооружения и другие контракты, которые были согласованы Евросоюзом с Америкой для Украины.
"Введенные Starlink ограничения на использование Украиной спутников еще раз доказывают, что Украина вынужденно сорвала ряд операций по территории РФ. Но все-таки это метод принуждения. Трампу это выгодно, ведь он прекрасно понимает, что Зеленский местами слишком самостоятелен, во-первых. Во-вторых, он находится под влиянием не выгодных для Трампа внешних игроков - ЕС и Великобритания, а президенту США нужно, чтобы прислушивались только к его мнению. Это касается тех, кто не является глобальным игроком. Если говорить о Пекине и Москве, то Трамп опускает за скобки "красные" линии. Однако с Украиной единственная возможность - метод принуждения", - резюмировал Никита Беленченко.
Главное фото: magnific.com