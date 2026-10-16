Бельгия и Британия передадут военную помощь Киеву

Европа продолжает выделять Киеву военную помощь. Бельгия планирует передать Украине 10 истребителей F-16 до конца 2026 года, несмотря на то что поставка первых двух самолетов изначально планировалась на 2024.

График поставок был сдвинут из-за задержек в получении американских истребителей F-35. При этом возраст передаваемых машин в среднем составляет около 40 лет.

Также Киев должен получить от Британии дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow. Об этом сообщает Bloomberg. Официально Лондон отказался комментировать эту информацию.

В то же время, по данным CNN, у ВСУ закончились ракеты для систем ПВО Patriot, из-за чего Украина больше не может сбивать баллистические ракеты.