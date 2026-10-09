Бельгия принимает эстафету: жители страны выступают против роста стоимости жизни

В Брюсселе полиция жестоко разгоняет участников общенациональной демонстрации. Вдохновленные французскими событиями, бельгийцы протестуют против мер жесткой экономии при формировании бюджета на 2027 год.

Активисты требуют защитить покупательную способность населения, сохранить индексацию доходов в соответствии со стоимостью жизни и не повышать НДС. Власти реагируют на требование народа дубинками, слезоточивым газом и водометами.

Это происходит на фоне продолжающихся протестов студентов и учителей против повышения платы за обучение. Вместе с тем проходит забастовка общественного сектора, что вызвало серьезные перебои в работе транспорта.